Coritiba em busca da vitória contra o Paysandu na Série B

Coritiba recebe o Paysandu para superar barreira do sétimo lugar na Série B

O Coritiba recebe o Paysandu para tentar superar a "barreira" do sétimo lugar na Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo da 14ª rodada será neste domingo (7), às 11h, no Couto Pereira.

