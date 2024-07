Ric |Do R7

Coritiba empata com o Paysandu e mantém posição na tabela da Série B O Coritiba empatou com o Paysandu por 1 a 1 e estacionou na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Nicolas abriu o placar, e...

Alto contraste

A+

A-

O Coritiba empatou com o Paysandu por 1 a 1 e estacionou na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Nicolas abriu o placar, e Robson deixou tudo igual na manhã deste domingo (7), no Couto Pereira, pela 14ª rodada.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Coritiba empata com o Paysandu no Couto e estaciona na tabela da Série B

• Amigos de pedal fazem homenagem a ciclista atropelada no Paraná: “Fonte de inspiração”

• Tatuador morre em grave acidente com moto em Maringá



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.