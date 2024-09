Coritiba empata e se distancia do G-4 na Série B O Coritiba ficou duas vezes à frente no placar, mas só empatou com o Novorizontino por 2 a 2 e […] O post Coritiba só empata com o... Ric|Do R7 08/09/2024 - 20h49 (Atualizado em 08/09/2024 - 20h49 ) ‌



Coritiba só empata com o Novorizontino e segue longe do G-4 da Série B

O Coritiba ficou duas vezes à frente no placar, mas só empatou com o Novorizontino por 2 a 2 e seguiu longe do G-4 da Série B. Júnior Brumado anotou os gols do Coxa neste domingo (8), no Couto Pereira; Neto Pessoa e Thalisson (contra), porém, deixaram tudo igual.

