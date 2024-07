Ric |Do R7

Coritiba empresta Andrey ao Ceará e chega a três saídas nesta janela O Coritiba acertou nesta terça-feira (16) o empréstimo do volante Andrey ao Ceará para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro...

‌



A+

A-

Coritiba empresta Andrey ao Ceará e chega a três saídas nesta janela

O Coritiba acertou nesta terça-feira (16) o empréstimo do volante Andrey ao Ceará para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O Coxa vai pagar parte do salário enquanto o jogador de 26 anos defende um concorrente direto.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Resultado do Dia de Sorte 939 de hoje (16/07/2024); prêmio de R$ 1,7 milhão

• Resultado da Timemania 2118 de hoje (16/07/2024); prêmio R$ 8,8 milhões

• Coritiba empresta Andrey ao Ceará e chega a três saídas nesta janela