Coritiba perde para a Chapecoense, que escapa do rebaixamento

O Coritiba voltou a perder no Brasileirão Série B. Na tarde deste domingo (17), o Coxa enfrentou a Chapecoense na Arena Condá e, com um time misto, perdeu para a equipe da casa por 2 x 1, de virada. Após Josué, de pênalti, abrir o placar para o time paranaense, Perotti e Tárik garantiram a vitória da equipe catarinense. A Chape, aliás, entrou em campo ameaçada de rebaixamento para a Série C e podia até empatar para escapar da queda. Portanto, o triunfo lhe garante na segunda divisão em 2025

