Coritiba pode manter poucos jogadores do time para 2025
Ric|Do R7
26/11/2024 - 17h10

Coritiba

O Coritiba deve aproveitar poucos atletas do atual elenco visando a temporada de 2025. Antes mesmo do final da Série B, a diretoria do clube já anunciou as primeiras saídas do time. Visando uma reformulação, jogadores com passagens marcantes, como Robson e Alef Manga, estão fora. Maurício Antônio, Yago Ferreira e Figueiredo também não estão mais no clube há cerca de dez dias.

