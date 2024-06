Ric |Do R7

Coritiba: Robson de volta aos gramados após 90 dias O Coritiba pode ter o retorno do atacante Robson aos gramados após 90 dias. Com o camisa 30 na lista, o Coxa divulgou os relacionados...

Alto contraste

A+

A-

Coritiba: Robson é relacionado e pode voltar a jogar após 90 dias

O Coritiba pode ter o retorno do atacante Robson aos gramados após 90 dias. Com o camisa 30 na lista, o Coxa divulgou os relacionados contra o Amazonas. O jogo da 12ª rodada da Série B será na terça-feira (25), às 21h30, no Estádio Carlos Zamith, em Manaus.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Coritiba: Robson é relacionado e pode voltar a jogar após 90 dias

• Torcedores do Athletico invadem área restrita e cobram Cuca, jogador e diretor; vídeo

• Athletico: Cuca assume culpa por novo tropeço e deixa futuro em aberto



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.