Coritiba se aproxima de novo artilheiro para a temporada O Coritiba está perto de fechar a contratação do atacante Bryam, artilheiro da Divisão de Acesso do Campeonato... Ric|Do R7 24/07/2024 - 15h14



Coritiba encaminha contratação de artilheiro da Divisão de Acesso do Paranaense

O Coritiba está perto de fechar a contratação do atacante Bryam, artilheiro da Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense pelo Rio Branco-PR. A informação foi divulgada pelo repórter Rogério Scarione, do Bate Pronto, nesta quarta-feira (24).

