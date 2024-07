Coritiba se Aproxima de Novo Comando Técnico O Coritiba evoluiu nas conversas e ficou mais perto de um acerto com o técnico Enderson Moreira, ex-Sport... Ric|Do R7 26/07/2024 - 19h53 (Atualizado em 26/07/2024 - 19h53 ) ‌



Coritiba avança em negociações e fica perto do técnico Enderson Moreira

O Coritiba evoluiu nas conversas e ficou mais perto de um acerto com o técnico Enderson Moreira, ex-Sport e Sporting Cristal. As informações são do repórter Rogério Scarione, do Bate Pronto (Jovem Pan News 107.1).

