Coritiba se prepara para duelo decisivo contra o Operário-PR

Coritiba terá mudança na escalação contra o Operário-PR; veja opções

O técnico Jorginho terá que mexer na escalação do Coritiba para o duelo com o Operário-PR. O jogo da 26ª rodada da Série B está marcado para domingo (15), às 16h, no Germano Krüger.

