Coritiba se prepara para enfrentar o Vila Nova sem sua joia

Sem joia, Coritiba muda escalação para duelo com o Vila Nova

O técnico do Coritiba, Fábio Matias, terá que mexer na escalação para o duelo com o Vila Nova, pela 13ª rodada da Série B. O atacante Lucas Ronier cumpre suspensão pelo terceiro amarelo e fica fora do jogo de sábado (29), às 16h, no Couto Pereira.

