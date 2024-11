Coritiba: técnico resume derrota para a Chapecoense: “Indignação” Coritiba: técnico resume derrota para a Chapecoense: “Indignação” Ric|Do R7 17/11/2024 - 19h48 (Atualizado em 17/11/2024 - 19h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Guilherme Bossle

O técnico interino do Coritiba, Guilherme Bossle, concedeu entrevista coletiva após a derrota do Coritiba para a Chapecoense, por 2 x 1, pelo Brasileirão Série B. O profissional de 40 anos assumiu o clube até o final do torneio que, para o Coxa, termina no próximo domingo (24), às 18h30, contra o Botafogo-SP no Couto Pereira. A equipe paranaense não tem mais chances de acesso à primeira divisão e joga apenas para cumprir tabela.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric!

Leia Mais em Ric:

Esquenta Black Friday: Lojistas fazem promoção fora de época

Barça Legends x Pequeno Príncipe: confira escalação completa dos times

Coritiba perde para a Chapecoense, que escapa do rebaixamento