Coritiba tem interesse em volante que jogou Série B em 2024

Wallisson, na mira do Coritiba, atuou no Athletic-MG e no América-MG em 2025. Foto: Fernanda Trindade/Athletic

O Coritiba está interessado na contratação do volante Wallisson, de 27 anos. O atleta disputou o último Campeonato Brasileiro da Série B pelo América-MG e pode ser o primeiro, ou uma das primeiras contratações do Coxa para 2025. A informação é do repórter Rogério Scarione.

