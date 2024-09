Coritiba tropeça e se distancia do G-4 na Série B O Coritiba perdeu para o Guarani por 2 a 1 e desperdiçou a chance de encostar no G-4 da Série […] O post Coritiba perde para o Guarani... Ric|Do R7 03/09/2024 - 23h41 (Atualizado em 03/09/2024 - 23h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Coritiba perde para o Guarani e desperdiça chance de colar no G-4

O Coritiba perdeu para o Guarani por 2 a 1 e desperdiçou a chance de encostar no G-4 da Série B. João Victor e Gabriel Bispo marcaram os gols desta terça-feira (3), no Brinco de Ouro, pela 24ª rodada; Matheus Frizzo anotou o único gol do Coxa.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Coritiba perde para o Guarani e desperdiça chance de colar no G-4

• Homem é dignosticado com tumor cerebral; “achei que era gripe”, declara

• Enem 2024 começa em dois meses; tudo o que você precisa saber