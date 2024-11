Coritiba x Santos: Confusão e tentativa de invasão termina com bombas e feridos; veja vídeos Coritiba x Santos: Confusão e tentativa de invasão termina com bombas e feridos; veja vídeos Ric|Do R7 11/11/2024 - 23h49 (Atualizado em 11/11/2024 - 23h49 ) twitter

Confusão entre torcedores

Torcedores de Coritiba e Santos entraram em conflito no estádio Couto Pereira durante o intervalo do jogo entre os dois times pela Série B. O clima esquentou na reta final do 1º tempo, quando, com a derrota parcial, torcedores da Império Alviverde, principal organizada do Coritiba, tentaram sair do estádio para brigar com integrantes da Força Jovem, a organizada do Peixe. O policiamento, porém, agiu rápido e bloqueou a saída destes das dependências do Couto Pereira. Ainda sim, há registro de feridos.

