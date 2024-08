Corpo Carbonizado Choca Comunidade no Norte do Paraná Um homem foi encontrado morto e carbonizado no final da tarde de sexta-feira (3), em Mauá da Serra, no norte... Ric|Do R7 03/08/2024 - 08h25 (Atualizado em 03/08/2024 - 08h25 ) ‌



Homem é encontrado carbonizado em mata no norte do Paraná

Um homem foi encontrado morto e carbonizado no final da tarde de sexta-feira (3), em Mauá da Serra, no norte do Paraná. O corpo foi localizado perto de uma mata no bairro Colônia Novo Oriente.

