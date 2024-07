Corpo com mãos e pés amarrados é encontrado em Toledo, PR Após receber uma denúncia anônima, a Polícia Militar do Paraná (PMPR) encontrou um corpo de um homem, com mãos e pés amarados, às... Ric|Do R7 22/07/2024 - 11h13 (Atualizado em 22/07/2024 - 11h13 ) ‌



Polícia encontra corpo com mãos e pés amarrados em Toledo, no oeste do PR

Após receber uma denúncia anônima, a Polícia Militar do Paraná (PMPR) encontrou um corpo de um homem, com mãos e pés amarados, às margens da PR-239, entre as cidades de Toledo e Quatro Pontes, no oeste do Paraná. O corpo foi encontrado no final da tarde de sábado (20), nas proximidades do Córrego Guaçu, e ainda não foi identificado.

