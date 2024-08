Corpo de Bombeiros Realiza Resgate Heroico de Criança Desaparecida no Paraná O pequeno Arthur, de 2 anos e 2 meses, foi encontrado em uma área de mata em Cambira, no norte do Paraná,... Ric|Do R7 19/08/2024 - 11h46 (Atualizado em 19/08/2024 - 11h46 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Bombeiros heróis encontram criança no PR: “Estavam de folga e como voluntários”

O pequeno Arthur, de 2 anos e 2 meses, foi encontrado em uma área de mata em Cambira, no norte do Paraná, após mais de 40 horas desaparecido. Neste domingo (18), por volta das 14h06, uma equipe do Corpo de Bombeiros de Apucarana localizou a criança a cerca de 500 metros de onde mora com a família.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Bombeiros heróis encontram criança no PR: “Estavam de folga e como voluntários”

• RIOS mostra as diversas faces do Tietê em novo episódio

• Cross Toledo se destaca por valorizar processo de aprendizado, respeitando os limite e dificuldades