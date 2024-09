Corpo de homem é encontrado por estudantes em lago no Paraná A vítima parece se tratar de um idoso de aproximadamente 60 anos e foi localizada por estudantes do Ensino Médio no Lago Igapó. O... Ric|Do R7 12/09/2024 - 11h01 (Atualizado em 12/09/2024 - 11h01 ) ‌



Estudantes encontram corpo de homem boiando no Lago Igapó, em Londrina

O corpo de um homem foi encontrado boiando no Lago Igapó, em Londrina, no Norte do Paraná, na manhã desta quinta-feira (12). A vítima parece se tratar de um idoso de aproximadamente 60 anos e foi localizada por estudantes do Ensino Médio que estavam fazendo uma atividade de Geografia ao ar livre. O professor ouviu os gritos dos alunos, que alertaram sobre a localização do corpo. O grupo chamou a Polícia Militar.

