Corpo de idosa em decomposição é descoberto pelo Samu no Rio Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) encontrou um corpo em decomposição de uma idosa após ir […] O post Corpo... Ric|Do R7 10/09/2024 - 13h01 (Atualizado em 10/09/2024 - 13h01 ) ‌



Corpo em decomposição é encontrado pelo Samu após chamado de socorro

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) encontrou um corpo em decomposição de uma idosa após ir a uma residência atender um chamado de socorro. O caso foi registrado no último sábado (7), no Rio de Janeiro.

