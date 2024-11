Corpo do motociclista, morto em acidente no Xaxim, é retirado do local; via segue fechada Corpo do motociclista, morto em acidente no Xaxim, é retirado do local; via segue fechada

Ric|Do R7 30/11/2024 - 16h28 (Atualizado em 30/11/2024 - 16h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share