Corpo encontrado ao lado de casal em Umuarama Um casal de moradores de Umuarama, no noroeste do Paraná, teve surpresa na manhã deste sábado (31) ao ser acordado […] O post Casal... Ric|Do R7 31/08/2024 - 13h00 (Atualizado em 31/08/2024 - 13h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Casal é acordado por policiais e corpo é encontrado ao lado da janela do quarto

Um casal de moradores de Umuarama, no noroeste do Paraná, teve surpresa na manhã deste sábado (31) ao ser acordado pela Polícia Militar do Paraná (PMPR). Os agentes foram até o local para verificar um possível corpo carbonizado. Ao chegar no endereço, foi constatado que o corpo estava na parte externa do imóvel, exatamente ao lado da janela do quarto onde o casal dormia.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Casal é acordado por policiais e corpo é encontrado ao lado da janela do quarto

• Bebê nasce dentro de ambulância a caminho de hospital no Paraná

• Feira de adoção de cães resgatados de enchentes do RS é realizada em Curitiba