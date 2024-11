Corpo encontrado em fossa revela mistério de desaparecimento no Paraná Um corpo foi encontrado dentro de uma fossa no Distrito de Jaracatiá, em Goioerê, no Noroeste do Paraná. As investigações […] O post... Ric|Do R7 16/10/2024 - 15h28 (Atualizado em 16/10/2024 - 15h28 ) twitter

Ossada de jovem desaparecida há 3 anos é encontrado em fossa no Paraná

Um corpo foi encontrado dentro de uma fossa no Distrito de Jaracatiá, em Goioerê, no Noroeste do Paraná. As investigações apontaram que a ossada pertence a Luana de Souza Ramos, que estava desaparecida há três anos.

