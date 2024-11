Corpos de casal encontrado morto estão em estado de esqueletização, diz IML Corpos de casal encontrado morto estão em estado de esqueletização, diz IML Ric|Do R7 12/11/2024 - 14h30 (Atualizado em 12/11/2024 - 14h30 ) twitter

Corpos de casal encontrado morto estão em estado de esqueletização, diz IML

O Instituto Médico Legal divulgou nesta terça-feira (12) que os corpos do casal encontrado morto em uma residência no último sábado (9), em Londrina, no Norte do Paraná, estão em estado de esqueletização, o que dificulta a identificação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este caso intrigante.

