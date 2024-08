Corretora de imóveis é denunciada por aplicar golpes milionários O Ministério Público afirma que ela aplicou 14 golpe em clientes. As vendas eram feitas em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. O post... Ric|Do R7 29/08/2024 - 19h01 (Atualizado em 29/08/2024 - 19h01 ) ‌



Corretora de imóveis que aplicava golpe em clientes chegou a receber R$ 1 milhão

Uma corretora acusada de fazer vendas falsas de imóveis e aplicar ao menos 14 golpes em clientes, foi denunciada pelo Ministério Público do Paraná (MPPR). Quase todos os imóveis eram apartamentos no Residencial Jardim das Araucárias, no Bairro Uvaranas, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais.

