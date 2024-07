Corridas de rua de Curitiba: RICtv Record e Jovem Pan FM marcam presença No ano de 2024, os corredores de rua de Curitiba têm a chance de participar de diversas corridas com a companhia da RICtv Record...

Corridas de rua de Curitiba têm companhia de RICtv Record e Jovem Pan FM

No ano de 2024, os corredores de rua de Curitiba têm a chance de participar de diversas corridas com a companhia da RICtv Record e da Jovem Pan FM 103,9. Ao todo, são quatro corridas com o apoio do Grupo Ric: a 2ª Nissei Run, a Maratona Internacional de Curitiba, a Condor Running e, pela primeira vez, a Disney Magic Run.

