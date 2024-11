Couto Pereira pode receber show de Katy Perry em 2025 Couto Pereira pode receber show de Katy Perry em 2025 Ric|Do R7 14/11/2024 - 13h50 (Atualizado em 14/11/2024 - 13h50 ) twitter

Katy Perry em Curitiba

O Couto Pereira, estádio do Coritiba, pode receber um show da cantora Katy Perry em 2025. A cantora norte-americana de 40 anos negocia a realização de shows no Brasil e, a passagem por Curitiba, é discutida. Ela será headliner do festival The Town.

