Crescimento Notável: Notas Fiscais no Paraná Disparam em 2024

Emissão de notas fiscais no Paraná aumenta 6,77% no 1° semestre de 2024

Entre janeiro e junho de 2024, a emissão de notas fiscais no Paraná foi 6,77% maior do que no mesmo período de 2023. Ao todo, 985 milhões de documentos fiscais foram emitidos no primeiro semestre.

