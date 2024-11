Criança anda 3 km para pedir socorro ao pai após acidente; homem não resistiu Criança anda 3 km para pedir socorro ao pai após acidente; homem não resistiu Ric|Do R7 30/11/2024 - 13h50 (Atualizado em 30/11/2024 - 13h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Criança pede socorro ao pai após acidente

Uma criança, de 11 anos, caminhou aproximadamente 3 km para pedir socorro para o pai depois que o carro onde eles estavam caiu em uma represa, em Roncador, no Centro do Paraná. John Vernek Figueira, de 33 anos, não resistiu e morreu no local na noite desta sexta-feira (29).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e saiba mais sobre essa tragédia.

Leia Mais em Ric:

RIC Friday: Promoções exclusivas | 30/11/2024 #BlackFriday

Pai e filho morrem em acidente enquanto seguiam ambulância com mãe grávida

Motociclista morre após colidir contra carro em cruzamento de Curitiba