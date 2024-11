Criança atingida por tiros no colo do próprio pai morre no hospital, no PR Criança atingida por tiros no colo do próprio pai morre no hospital, no PR Ric|Do R7 12/11/2024 - 20h31 (Atualizado em 12/11/2024 - 20h31 ) twitter

Criança atingida por tiros no colo do pai

Uma criança, de sete anos, atingida com cinco tiros quando estava no colo do próprio pai, morreu no hospital nesta terça-feira (12). O pai também foi baleado e morreu na hora, em Rolândia, no Norte do Paraná, quando um homem invadiu a casa onde os dois estavam.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este trágico incidente.

