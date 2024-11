Criança de 2 anos levada por enxurrada é destaque do Cidade Alerta Criança de 2 anos levada por enxurrada é destaque do Cidade Alerta Ric|Do R7 07/11/2024 - 18h52 (Atualizado em 07/11/2024 - 18h52 ) twitter

Criança desaparecida

O Cidade Alerta Curitiba desta quinta-feira (7) traz detalhes sobre uma criança de dois anos de idade está desaparecida após ser levada pela enxurrada, em General Carneiro, no sul do Paraná. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Kimberly Camargo foi arrastada de dentro de casa após a forte inundação que atingiu o município. Conforme os dados do Simepar, o total acumulado de chuvas na cidade desde o início da madrugada desta quinta-feira (7) é de 84,2 mm.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre essa tragédia.

