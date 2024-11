Criança de 3 anos morre afogada em piscina no litoral do Paraná: “Tão pequenino” Criança de 3 anos morre afogada em piscina no litoral do Paraná: “Tão pequenino” Ric|Do R7 23/11/2024 - 16h49 (Atualizado em 23/11/2024 - 16h49 ) twitter

Criança afogada no litoral do Paraná

Uma criança de 3 anos morreu afogada em uma piscina em Pontal do Paraná, no litoral do estado. A vítima foi identificada como Emanuel Santos de Antoni.

