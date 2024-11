Criança de 9 anos é arrastada por correnteza e morre enquanto visitava a avó Criança de 9 anos é arrastada por correnteza e morre enquanto visitava a avó Ric|Do R7 11/11/2024 - 21h50 (Atualizado em 11/11/2024 - 21h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Criança arrastada por correnteza

O corpo de uma criança de 9 anos, identificada como Isaac Ruan de Araújo, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (11) em Rio dos Cedros, município de Santa Catarina, após dois dias de buscas realizadas pelo Corpo de Bombeiros. O menino, morador de Rodeio, visitava a avó no município de Rio dos Cedros quando, no sábado (9), escorregou em uma pedra e foi arrastada pela correnteza do rio.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este trágico acidente.

Leia Mais em Ric:

Trabalhador de 28 anos morre após telhado de empresa desabar em Campo Largo

Redemoinho de poeira é flagrado no Paraná e chama atenção de moradores; assista

Acidente em suspeita de racha na Linha Verde é destaque do RIC Notícias Noite