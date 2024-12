Criança é abusada por servidor durante fiscalização da prefeitura em Maringá Criança é abusada por servidor durante fiscalização da prefeitura em Maringá Ric|Do R7 03/12/2024 - 12h49 (Atualizado em 03/12/2024 - 12h49 ) twitter

Servidor da Prefeitura de Maringá preso

Um servidor da Prefeitura de Maringá foi preso nesta segunda-feira (2), suspeito de abusar de uma criança de 9 anos. O caso foi registrado pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), que confirmou a prisão do homem de 48 anos. Conforme a instituição, o funcionário foi até a residência do menino para verificar uma denúncia de maus tratos contra um gato.

