Criança fica ferida e caminhão invade granja em acidente no Paraná

Acidente em Diamante do Norte

Um acidente entre um carro e um caminhão em Diamante do Norte, Noroeste do Paraná, no último domingo (10), deixou uma criança e quatro adultos feridos, bem como causou danos a um barracão de uma granja.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este trágico acidente.

