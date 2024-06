Crianças e adolescentes garantem identidade no Paraná

Alto contraste

Crianças e adolescentes recebem Carteira de Identidade Nacional no Paraná

Na última segunda-feira (24), o projeto Cidadania na Infância emitiu a Carteira de Identidade Nacional para cerca de 100 crianças e adolescentes em Palmas, no Centro Sul do Paraná. O projeto foi realizado pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR) em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e com a Polícia Civil do Paraná (PCPR).

