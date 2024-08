Crime brutal em Cambé: homem é encontrado com órgão decepado O homem que foi encontrado morto e com o órgão genital decepado em uma rua da cidade de Cambé, no […] O post Homem que teve órgão decepado... Ric|Do R7 30/08/2024 - 11h11 (Atualizado em 30/08/2024 - 11h11 ) ‌



Homem que teve órgão decepado teria duvidado de sexualidade de suspeito, no PR

O homem que foi encontrado morto e com o órgão genital decepado em uma rua da cidade de Cambé, no Paraná, pode ter sido vítima do crime por duvidar da sexualidade do suspeito, segundo a Polícia Civil do Paraná. A informação foi dita pelo próprio homem apontado como o autor do assassinato em depoimento na última quinta-feira (29).

