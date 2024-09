Crime brutal no litoral do Paraná choca a comunidade Homem, em situação de rua, é morto a facadas; câmera flagrou o crime Homem, em situação de rua, é morto […] O post Homem, em situação... Ric|Do R7 09/09/2024 - 14h12 (Atualizado em 09/09/2024 - 14h12 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Homem, em situação de rua, é morto a facadas; câmera flagrou o crime

Homem, em situação de rua, é morto a facadas, este, estava deitado ao lado do cachorro quando tentou se defender do agressor; câmera flagrou o crime no litoral do Paraná.

Confira todos os detalhes na reportagem!

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

‌



Leia mais em RIC.com.br



• Obras da ponte de Guaratuba podem ser acompanhadas em tempo real

• Acidente na BR-277 deixa três funcionários de empresa de ônibus feridos

• Briga por causa de refrigerante termina com homem com rosto desfigurado