Ric |Do R7

Crime choca moradores: homem é morto a facadas após discussão em bar Um homem foi morto a facadas na frente de um bar na noite de sábado (22), no bairro Portão, em Curitiba. André Luiz Câmara foi esfaqueado...

Alto contraste

A+

A-

Homem é morto a facadas na frente de bar após discussão por fila de banheiro no PR

Um homem foi morto a facadas na frente de um bar na noite de sábado (22), no bairro Portão, em Curitiba. André Luiz Câmara foi esfaqueado após uma discussão que se iniciou na fila do banheiro do estabelecimento.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Homem é morto a facadas na frente de bar após discussão por fila de banheiro no PR

• Mutirão de empregos oferece mil vagas em supermercados na Grande Curitiba

• Justiça Federal libera R$ 2,4 bilhões para o pagamento em atrasados do INSS



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.