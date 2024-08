Crime Chocante: Ex-Namorada é Morta em Rolândia Um homem assassinou a ex-namorada na cidade onde a vítima morava, em Rolândia, no interior do Paraná. O suspeito... Ric|Do R7 15/08/2024 - 20h16 (Atualizado em 15/08/2024 - 20h16 ) ‌



Homem mata ex-namorada no PR e viaja com o corpo da vítima para outro estado

Um homem assassinou a ex-namorada na cidade onde a vítima morava, em Rolândia, no interior do Paraná. O suspeito foi até a casa da ex para tentar reatar o namoro, mas a jovem recusou.

