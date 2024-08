Crime Chocante: Homem Acusa Esposa na Frente da Filha e Compartilha nas Redes Um homem é suspeito de matar a esposa na frente da filha e postar as imagens do crime nas redes sociais,... Ric|Do R7 27/08/2024 - 11h11 (Atualizado em 27/08/2024 - 11h11 ) ‌



Homem é suspeito de matar esposa na frente da filha e postar crime nas redes

Um homem é suspeito de matar a esposa na frente da filha e postar as imagens do crime nas redes sociais, no último domingo (25), em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, Minas Gerais.

