Crime Chocante: Homem é Detido por Matar Cachorro a Tiro em Foz do Iguaçu Um homem foi preso suspeito de matar o cachorro de uma vizinha com um tiro, em Foz do Iguaçu, no Oeste do... Ric|Do R7 23/08/2024 - 15h11 (Atualizado em 23/08/2024 - 15h11 ) ‌



Homem mata cachorro de vizinha a tiro e acaba preso no PR

Um homem foi preso suspeito de matar o cachorro de uma vizinha com um tiro, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. A situação aconteceu na tarde de quinta-feira (22), na zona rural do bairro Arroio Dourado.

