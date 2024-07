Crime chocante: homem é morto a tiros na frente do filho em Curitiba Um homem, de 33 anos, acabou sendo morto na frente do filho na noite desta sexta-feira (19), no bairro Cajuru, em Curitiba. Crime... Ric|Do R7 20/07/2024 - 14h23 (Atualizado em 20/07/2024 - 14h23 ) ‌



Homem é morto a tiros na frente do filho em Curitiba

Um homem, de 33 anos, acabou sendo morto na frente do filho na noite desta sexta-feira (19), no bairro Cajuru, em Curitiba. Crime aconteceu no meio da rua e ainda não há informações sobre o estado da criança.

