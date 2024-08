Crime Chocante: Homem Viaja com Corpo da Ex em Porta-Malas O ex-companheiro de Monique Jamily Pereira da Silva, paranaense que foi encontrada morta e enterrada nesta... Ric|Do R7 16/08/2024 - 14h06 (Atualizado em 16/08/2024 - 14h06 ) ‌



Suspeito de matar ex-companheira viajou 500 km com o corpo no porta-malas

O ex-companheiro de Monique Jamily Pereira da Silva, paranaense que foi encontrada morta e enterrada nesta quinta-feira (15) em Itapoá, no litoral de Santa Catarina, viajou aproximadamente 500 km com o corpo da vítima no porta-malas do carro.

