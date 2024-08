Crime Chocante: Homem Viaja com Corpo da Ex-Namorada por Mais de 600 km O Balanço Geral desta sexta-feira (16) traz os detalhes do assassinato da jovem Monique, que estava desaparecida... Ric|Do R7 16/08/2024 - 12h06 (Atualizado em 16/08/2024 - 12h06 ) ‌



Homem mata ex e viaja 600 quilômetros com o corpo; veja no Balanço Geral

O Balanço Geral desta sexta-feira (16) traz os detalhes do assassinato da jovem Monique, que estava desaparecida desde a semana passada, em Rolândia, no norte do Paraná.

