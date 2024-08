Crime Chocante: Homem Viaja com o Corpo da Ex-Namorada O Cidade Alerta Curitiba, desta sexta-feira (16), vai mostrar o caso em que um homem matou a ex-namorada... Ric|Do R7 16/08/2024 - 17h56 (Atualizado em 16/08/2024 - 17h56 ) ‌



Homem que matou ex e viajou com o corpo é destaque do Cidade Alerta Curitiba

O Cidade Alerta Curitiba, desta sexta-feira (16), vai mostrar o caso em que um homem matou a ex-namorada na cidade onde a vítima morava, em Rolândia, no Interior do Paraná. O suspeito foi até a casa da ex para tentar reatar o namoro, mas a jovem recusou.

