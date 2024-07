Crime chocante: Jovem é morta a facadas no Paraná

Alto contraste

Jovem é morta a facadas no Paraná e marido deixa mensagem misteriosa

Uma jovem, de 28 anos, foi morta a facadas na madrugada desta sexta-feira (05), em Ponta Grossa. Conforme informações, o principal suspeito do crime é o marido, que até o momento não foi localizado. De acordo com informações do portal A Rede, a jovem Jaine Kochanski foi morta dentro da própria casa. No dia do crime, o marido da vítima escreveu um texto no Instagram de Jaine.

