Crime Chocante: Marido Decapita Esposa e Filho Chama a Polícia O Balanço Geral deste sábado (23) mostra o caso da mulher decapitada pelo marido em Assis Chateaubriand,... Ric|Do R7 24/08/2024 - 12h20 (Atualizado em 24/08/2024 - 12h20 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Mulher é decapitada pelo marido e filho chama a polícia para o pai; veja no Balanço Geral

O Balanço Geral deste sábado (23) mostra o caso da mulher decapitada pelo marido em Assis Chateaubriand, Oeste do Paraná. O homem chegou a transitar com a cabeça da companheira na mochila e o filho do casal acionou a polícia para prender o pai.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Mulher é decapitada pelo marido e filho chama a polícia para o pai; veja no Balanço Geral

• Criança é encontrada pela PM ao lado do corpo da mãe em Cornélio Procópio

• Mortes em biarticulados de Curitiba geram revolta e pedidos por segurança