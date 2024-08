Crime Chocante no Paraná: Namorada e Cunhado Envolvidos em Homicídio A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou nesta sexta-feira (2) que elucidou a morte de Sergio Meiado, de... Ric|Do R7 03/08/2024 - 09h06 (Atualizado em 03/08/2024 - 09h06 ) ‌



Namorada e cunhado são suspeitos de matar homem e esconder pistas com tinta

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou nesta sexta-feira (2) que elucidou a morte de Sergio Meiado, de 55 anos. Ele foi encontrado morto no dia 4 de julho, em São Jorge do Patrocínio, no noroeste do Paraná, com ferimentos na cabeça e o pescoço cortado. A namorada e o cunhado são suspeitos do crime.

