Crime chocante no Paraná: órgão genital encontrado em bolso de suspeito Um homem de 28 anos foi encontrado morto em uma rua da cidade de Cambé, no norte do Paraná, com o órgão genital cortado. O post Órgão... Ric|Do R7 29/08/2024 - 20h40 (Atualizado em 29/08/2024 - 20h40 ) ‌



Órgão genital de homem encontrado morto estava no bolso de suspeito no Paraná

Um homem de 28 anos foi encontrado morto em uma rua da cidade de Cambé, no norte do Paraná, com o órgão genital cortado. O suspeito do crime foi localizado e estava com o órgão da vítima no bolso, nesta quinta-feira (29).

